Procura-se “crítico de quartos de luxo” para ficar em hotéis de cinco estrelas

O candidato perfeito tem de adorar “comida, viagens e as coisas mais refinadas da vida”. Além do salário e das despesas pagas, pode levar acompanhante.

Mesmo que adore o seu trabalho, dificilmente é melhor do que isto. A empresa de cartões de acesso premium Velloy está à procura de um crítico de serviço de quartos de luxo para (adivinhou) avaliar o serviço de quartos em hotéis de luxo.

Trata-se de um cargo flexível em que é preciso avaliar pelo menos quatro estadias em hotéis de luxo por mês e elaborar uma análise completa, fornecendo ainda fotos das refeições para partilhar com os membros da Velloy na aplicação e no site. O escolhido avaliará a eficiência do serviço de quartos, além das várias ofertas gastronómicas e da relação qualidade-preço do alojamento. Melhor? Até pode levar um acompanhante!

Curriculum vitæ

Aqui, não são precisas qualificações especiais – basta ter uma paixão assolapada por "comida, viagens e pelas coisas mais refinadas da vida", juntamente com um passaporte válido, inglês excelente e, pelo menos 21 anos de idade.

Como se a perspectiva de algumas noites em hotéis de sonho não fosse o suficiente, junte-lhe mais umas quantas vantagens: viagens em primeira classe, custos de alimentação e bebida (seus e do seu acompanhante) pagos, e algum dinheiro para despesas pessoais, onde quer que esteja. Ah, e um salário de cerca de 58 mil euros/ano.

As candidaturas para esta oportunidade de emprego única encerram no dia 9 de Maio de 2024, e pode candidatar-se aqui. Está à espera de quê?

