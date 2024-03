Viagem de cinco dias, em Junho, tem voos de ida e volta incluídos. As candidaturas encerram a 4 de Abril.

Apesar de tudo o que aconteceu no mundo nos últimos tempos, a Finlândia continua a ser um lugar muito feliz. O país está pelo sexto ano consecutivo no topo do Relatório Mundial de Felicidade das Nações Unidas, e prepara-se para revelar novamente os seus segredos.

Se quer aprender como é que os finlandeses mantêm os níveis de alegria, esta é a sua oportunidade. A Visit Finland e Helsinki Partners – ou seja, as entidades responsáveis pela promoção do turismo naquele país, nacional e localmente – estão a dar as boas-vindas a alguns sortudos para uma masterclass de cinco dias, entre de 9 a 14 de Junho, dedicada à felicidade. O melhor de tudo? A viagem – toda a viagem, incluindo os voos de ida e volta – é completamente gratuita.

A masterclass é dada pelos Helsinki Happiness Hackers. E estes hackers da felicidade são Lena Salmi, uma ex-nadadora de 70 anos e jornalista desportiva que anda de skate por Helsínquia; Adela Pajunen, uma bióloga, autora e defensora do bem-estar centrado na natureza; e Luka Bala, empresário da restauração cujo ethos está profundamente enraizado na sustentabilidade. Se a ideia é aprender sobre felicidade, este é o grupo para a ensinar.

E o quê que esta masterclass inclui? Natação selvagem, por exemplo, que é uma actividade que se faz durante todo o ano em Helsínquia e que a natureza deslumbrante que rodeia a cidade torna ridiculamente fácil. Fazer uma caminhada pela floresta também está nos planos, já que é uma óptima maneira de melhorar o seu humor – até mesmo recomendada por médicos locais para aliviar o stress.

Se está interessado em aprender mais sobre as melhores maneiras de ficar feliz, pode candidatar-se à viagem aqui. As inscrições encerram a 4 de Abril de 2024.

