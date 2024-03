Esta rua de Lisboa é oficialmente uma das mais cool do mundo

A Rua da Boavista, no Cais do Sodré, ficou no top 10 do ranking anual da Time Out. De pequenas vielas a artérias movimentadas, os especialistas locais da Time Out Global escolheram 30 ruas que vale a pena explorar pelo mundo fora.

Poucas zonas em Lisboa viveram tantas vidas como o Cais do Sodré, um bairro que deu a volta à herança nocturna e tornou-se paragem obrigatória para muito mais do que copos e pistas de dança: compras made in PT, brunches em família e jantares com amigos. Vizinha do Time Out Market Lisboa, a Rua da Boavista é um excelente representante do novo capítulo do bairro: uma artéria central onde estão sempre a nascer novidades. Essa é a principal razão para estar na lista anual de ruas mais cool que a Time Out acaba de partilhar.

A Rua da Boavista ficou na sétima posição de um ranking de 30 artérias liderado pela High Street de Melbourne, na Austrália. O Porto não foi esquecido e ocupa o 16.º lugar com a Rua Sá de Noronha.

Campeões, campeões, eles são os campeões

Josie Withers visitvictoria.com High Street, Melbourne

Se o ouro foi para a rua australiana que percorre os bairros ultramodernos de Northcote, Thornbury e Preston, em Melbourne; a Hollywood Road, em Hong Kong, e a East Eleventh, em Austin, fazem-lhe companhia no pódio, ocupando a segunda e terceira posição da lista, respectivamente.

"O estatuto cool da High Street deve-se aos seus negócios locais únicos. Com desejos de um autêntico pastel de nata português? Visite a Casa Nata. Quer saborear um vinho local? Rume à Northside Wines. Com vontade de dar um pezinho de dança? Pare no Francesca's Bar. Lojas vintage e cafés com muita pinta convivem confortavelmente com um parque de food trucks e uma sala de cinema independente. Detestamos clichés, mas é mesmo verdade: há algo para todos na High Street", descreve Leah Glynn, da Time Out Melbourne.

Photograph: Joshua Lin 中環荷李活道及嘉咸街

"A Hollywood Road é uma das ruas mais antigas de Hong Kong: a movimentada artéria que atravessa as zonas Central e Sheung Wan remonta a 1844", descreve, por seu lado, Tatum Ancheta, directora da Time Out Hong Kong. "Agora, é onde os lugares mais cool da cidade estão a surgir. Ao percorrer esta rua de apenas um quilómetro, encontra desde o Templo Man Mo até à escadaria Mid-Levels, que ficou famosa no filme dos anos 90 Chungking Express. Locais históricos estão a ser transformados em centros de arte e cultura, como o Tai Kwun e o PMQ. A Hollywood Road é um tesouro de antiguidades, um aglomerado gastronómico com os melhores bares e restaurantes, e um centro para as artes – com murais, instalações e galerias em cada esquina", remata.

Photograph: Lauren Logan / Visit Austin

Na hora de defender a East Eleventh, em Austin, que ficou com a medalha de bronze do ranking de 2024, Deven Wilson escreveu: "Nenhuma outra zona da cidade representa melhor o espírito de Austin do que este quarteirão pavimentado a leste da I-35. Embora não esteja sempre no centro das atenções, conquista os locais ao preencher cada centímetro quadrado com comida incrível, bom café, história e um palco ao ar livre." O jornalista deixou ainda algumas dicas: "Compre botas na marca nativa HELM, experimente o brisket inovador do Franklin Barbeque, entre no speakeasy Busy Signal e contemple as icónicas torres lunares de Austin."

De volta ao Cais do Sodré

A lista que dá a volta ao mundo, incluindo ruas em cidades como Buenos Aires, Kuala Lumpur, Rio de Janeiro, Tóquio, Barcelona ou Cidade do Cabo, destaca algumas das paragens obrigatórias na Rua da Boavista, em Lisboa. Para comprar, a +351 junta na loja do Cais do Sodré as peças minimalistas e unissexo em algodão orgânico que lhe dão fama a um colorido tubarão pendurado no tecto. Já na hora de sentar à mesa, o Cav 86, o Planto e o Tricky's podem não ser inquilinos antigos, mas todos já os conhecem na rua. O primeiro é um hino à partilha, onde reina a sazonalidade; o segundo, liderado pelo chef rebelde Vítor Adão (conhecido pelo restaurante de alta gastronomia Plano, no bairro da Graça), foca-se em receitas tradicionais portuguesas; e o terceiro dá palco a pequenos produtores e vinhos naturais.

Mariana Valle Lima

A noite continua viva e de boa saúde no bairro e o Boavista Social Club é um bar que reflete as tendências e gostos de uma Lisboa em mudança. Combine com os pratos do chef francês Marc Le Rohellec e os sets de jazz, disco, soul e hip-hop para uma noite descontraída na Rua da Boavista.

Estas são as 30 ruas mais cool do mundo

Percorra a lista completa de 2024 da Time Out Global, para viajantes insaciáveis.

1. High Street, Melbourne

2. Hollywood Road, Hong Kong

3. East Eleventh, Austin

4. Calle Guatemala, Buenos Aires

5. Commerical Drive, Vancouver

6. Jalan Petaling, Kuala Lumpur

7. Rua da Boavista, Lisboa

8. Arnaldo Quintela, Rio de Janeiro

9. Chazawa-dori, Tóquio

10. Consell de Cent, Barcelona

11. Bree Street, Cidade do Cabo

12. Oranienstraße, Berlim

13. Fifth Avenue, Park Slope, Nova Iorque

14. Ban Tad Thong, Banguecoque

15. East 3rd Street, Los Angeles

16. Rua Sá de Noronha, Porto

17. Gerrard Street, Londres

18. Calle Duque Street, Madrid

19. Bucareli, Cidade do México

20. Rue de Belleville, Paris

21. 18th Street, Chicago

22. Camden Street, Dublin

23. Foster Street, Sydney

24. Songridan-gil, Seoul

25. Quang An Street, Tay Ho, Hanói

26. Miracle Mile, Miami

27. Saint-Hubert Plaza, Montreal

28. Troon Street, Atenas

29. Cecil Street, Singapura

30. L.P Leviste Street, Manila

