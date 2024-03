Este é o melhor país do mundo, segundo meio milhão de viajantes

Existem montes de dicas de destinos de viagem por aí, mas uma lista dos melhores países do mundo, recomendada pelos próprios viajantes, deve contar como uma das melhores referências para planear as próximas férias. E é precisamente isso que a Condé Nast Traveller fez, com o seu Readers’ Choice Awards anual, que, este ano, contou com 526.518 participantes.

Mas vamos ao que importa. Em 2024, o destino vencedor foi (rufar os tambores, por favor)... Japão! A nação insular foi nomeada recentemente como o destino em maior crescimento junto de viajantes da Geração Z, pelo que o primeiro lugar nesta lista não é uma completa surpresa. É um país conhecido pelas suas cerejeiras em flor, pelos característicos templos Shinto e pelas suas cidades futuristas – já para não falar das fontes termais, das montanhas, das praias e das milhares de ilhas.

O Japão introduziu recentemente algumas medidas para gerir o turismo de forma mais eficiente, mas não desanime – o país vai também lançar, em breve, um visto para nómadas digitais.

Photograph: Shutterstock

O segundo país da lista é Itália e – vamos lá – não estamos minimamente surpreendidos. Tem cidades deslumbrantes por todo o lado, como Milão, Roma e Florença, e depois tem as praias, ilhas e uma lista interminável de lugares bonitos. Tal como o Japão, a Itália está a fazer esforços para reprimir o turismo excessivo. Uma iniciativa particularmente encantadora é esta série de rotas ferroviárias antigas, que leva os turistas para alguns dos destinos rurais menos conhecidos do país.

A Europa domina a lista da Condé Nast, com a Grécia e a Irlanda a ocuparem o terceiro e quarto lugares, mas onze outros destinos também figuram no ranking - Portugal incluíndo. Ora espreite a lista completa abaixo.

Estes são os melhores países do mundo, segundo a Condé Nast Traveller:

1. Japão

2. Itália

3. Grécia

4. Irlanda

5. Nova Zelândia

6. Espanha

7. Portugal

8. Noruega

9. Suíça

10. Turquia

11. Austrália

12. Islândia

13. Croácia

14. Alemanha

15. Reino Unido

16. África do Sul

17. Áustria

18. Sri Lanka

19. França

