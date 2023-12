Parques de Sintra reconhecida como "Melhor Destino Cultural" do mundo

Não precisa de procurar mais longe, o “Melhor Destino Cultural” fica em Portugal. Nomeada pela primeira vez para os World Luxury Travel Awards, a Parques de Sintra foi reconhecida com o galardão.

Nos últimos dez anos, o Parque e Palácio da Pena, os Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, o Chalet da Condessa d’Edla, o Castelo dos Mouros, o Parque e Palácio de Monserrate, o Convento dos Capuchos e a Escola Portuguesa de Arte Equestre, que estão sob a administração da Parques de Sintra, receberam cerca de 25 milhões de visitas. Agora, é oficial, este é o "Melhor Destino Cultural" (ou, em inglês, "Heritage Destination") a nível mundial.

No total de 133 categorias, há mais quatro prémios atribuídos a destinos em Portugal. A Aldeia da Cuada foi considerada “Tourism Destination”, a nível regional; aos Passadiços do Paiva - Arouca Geopark foram atribuídos o “Adventure Experience”, a nível continental, e o “Trekking Tours”, a nível regional; já a Dark Sky Association é o “Sustainable Tourism Destination”, a nível continental.

Os nomeados para os World Luxury Travel Awards são agrupados em cinco temas - “Air”, “Water”, “Land”, “Destination” e “Lifestyle” -, e definidos por um júri independente, cujas escolhas se baseiam no feedback dos visitantes quanto à sua experiência. A avaliação contempla fatores como a excelência do serviço, a atenção ao detalhe e a eficiência. Os vencedores são apurados através da votação do público e dos profissionais da indústria do turismo.

Os prémios, criados em 2019, celebram as empresas que se distinguem pela sua excelência no segmento das viagens de luxo e no turismo, concedendo-lhes um reconhecimento internacional.

