Hotéis e restaurantes a preço de saldo? As caixas 2por1 da Time Out estão de volta

No próximo ano pode conhecer 10 Grandes Restaurantes em Lisboa e outros 10 no Porto, e ainda 10 Grandes Hotéis de Portugal, a preço de saldo. As caixas 2por1 já estão em pré-venda no site da Fnac.

Muita coisa boa está para vir em 2024 – e isso passa por convívios à mesa e escapadinhas por todo do país. Mas a melhor de todas? As caixas 2por1 da Time Out estão de volta. A dos 10 Grandes Restaurantes em Lisboa promete refeições a dois em alguns dos melhores restaurantes da cidade; a dos 10 Grandes Restaurantes no Porto convida a fazer o mesmo a norte; e a dos 10 Grandes Hotéis permite usufruir de estadias em hotéis de Portugal. Tudo a metade do preço.

A caixa dos 10 Grandes Restaurantes em Lisboa custa 49,90€ e inclui, entre outros, a marisqueira moderna Lota d’Ávila, o vibrante Cobaia, o Aura Dim Sum, o Pausa & Crescente, o Irmão (na Costa da Caparica), o The Old House, o Paco Bigotes (na nova morada de Lisboa), e o Atalho do Cais. A caixa dos 10 Grandes Restaurantes no Porto tem o mesmo custo, e conta com, por exemplo, o Estômago, o Mal Cozinhado e o Nola Kitchen.

Já a caixa dos 10 Grandes Hotéis, propõe estadias no Vidago Palace Hotel (Vidago), Craveiral Farmhouse (São Teotónio), Salvaterra Country House & Spa (Salvaterra de Magos), Colina dos Piscos (Ourém), Aldeia da Pedralva - Slow Village (Vila do Bispo), Casas do Côro (Marialva), Convento da Sertã (Sertã), Monte do Giestal - Casas de Campo & Spa (Santiago do Cacém) e Portugal Active (Viana do Castelo). O valor é de 89,90€.

E como é que tudo isto funciona? Ora, cada caixa tem 10 cartões – e cada cartão permite usufruir de uma estadia ou de uma refeição (excluindo bebidas) para duas pessoas, com 50% de desconto. Não é necessária qualquer referência à promoção, mas é recomendada a reserva prévia para garantir a disponibilidade dos espaços. Todas as caixas são edições limitadas.

As caixas 2por1 chegam brevemente às lojas Fnac, mas já estão em pré-venda no site da marca. Os cartões de cada caixa são válidos entre os dias 1 de Janeiro e 30 de Dezembro de 2024.

