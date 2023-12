Almoço solidário de Natal recorda uma das figuras desaparecidas do Intendente: Giovanni

O Natal é sinónimo de união, soliedariedade, amizade e família. Pelo décimo primeiro ano consecutivo, o LARGO Residências quer trazer à "família" e amigos da cooperativa o espírito natalício e, no próximo domingo, 17, organiza o Almoço Comunitário de Natal.

Tal como nos anos anteriores, a iniciativa volta a acontecer no lugar que viu nascer o LARGO Residências em 2011: o Largo do Intendente. Em 2022, a cooperativa mudou-se para o antigo quartel da GNR no Largo de Cabeço de Bola, onde acolheu diversos projectos artísticos e culturais, mas em Outubro deste ano viu-se obrigada a fechar portas também aí, visto que o antigo quartel está em preparações para se tornar um complexo com habitação e espaços comerciais, culturais e de serviço.



Agora, por um dia, o colectivo volta ao Intendente com um almoço acompanhado de um programa cultural recheado. Às 13.00, dá-se início ao manjar, ao som do DJ set da Radio Olisipo, estação de rádio estabelecida em Lisboa, que dura até às 16.00. Entre as 14.00 e as 17.00, decorre o workshop “Storyfelting”, em que a artista Andreia Salavessa ensina a fazer figuras e objectos a partir da técnica de feltragem com agulha. Para os mais pequenos, há uma sessão de histórias e desenhos com Elsa Serra e Sofia D’Andrade, pelas 14.30.

Ainda entre as 14.00 e as 17.00, há um guarda-roupa comunitário com doações de vestuário e também uma mostra de venda de peças de arte e artesanato, do Art&Craft Refúgio, colectivo de pessoas migrantes ou refugiadas e artistas locais, e da Cooperativa Bandim, plataforma multimarcas ao abrigo da Fundação Aga Khan.

A 11.ª edição do Almoço Comunitário de Natal é dedicada a Giovanni, José Carlos Dias, uma figura importante na comunidade do LARGO Residências, que morreu em Março deste ano. Das 13.00 às 17.00, pode ser visitada a exposição de fotografias “Tributo ao Giovanni”. A entrada para o almoço e para as actividades é livre.

Largo do Intendente. Dom 17 Dez. 13.00-17.00. Entrada livre

