Penguin ajuda a Crescer com pop-up solidário e sessões de autógrafos

João Tordo, Madalena Sá Fernandes e Susana Moreira Marques vão estar presentes no Time Out Market. Para os miúdos, há hora do conto e uma oficina.

A Penguin Random House juntou-se ao Time Out Market para promover uma venda de livros solidária no fim-de-semana de 16 e 17 de Dezembro. A totalidade das receitas reverte a favor da Crescer – Associação de Intervenção Comunitária. João Tordo, Maria Inês Almeida, Madalena Sá Fernandes e Susana Moreira Marques são alguns dos autores que vão estar presentes em sessões de autógrafo.

“A Crescer tem muito prazer em associar-se a esta venda solidária da Penguin. O dinheiro angariado será investido nos projectos da associação para dar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade de Lisboa”, diz em comunicado Florencia Salvia, coordenadora da associação.

O pop-up – com uma selecção de novidades e livros de fundo, de vários géneros literários e para diferentes idades – vai funcionar no piso 1, junto ao restaurante Pap’Açorda, das 10.00 às 20.00 de sábado, 16 de Dezembro, e das 10.00 às 18.00 de domingo, dia 17.

Haverá ainda agenda cultural, com sessões de autógrafos de João Tordo (16 Dez, Sáb 11.30), Maria Isaac (16 Dez, Sáb 15.00), Maria Inês Almeida (16 Dez, Sáb 16.00), Susana Moreira Marques (16 Dez, Sáb 17.00), Mafalda Santos (17 Dez, Dom 14.00), Filipa Fonseca Silva (17 Dez, Dom 15.00), Hugo Gonçalves (17 Dez, Dom 16.00) e Madalena Sá Fernandes (17 Dez, Dom 17.00).

Para os mais novos, destacam-se ainda a hora do conto no sábado de manhã, às 11.30, com a leitura de Monstrocedário, com Cristina Arvana e Joana Maurício; e a oficina de fantoche da Aranha Antonieta, com Vanessa Namora Caeiro, no domingo, dia 17, às 11.30.

Time Out Market, Piso 1. 16-17 Dez, Sáb 10.00-20.00, Dom 10.00-18.00. Entrada livre

