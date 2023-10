O bairro mais cool do mundo fica na Colômbia (e a Costa da Caparica entra na lista)

A Time Out Global elegeu os 40 bairros mais cool do mundo. Na lista encabeçada por Laureles, em Medellín, a única entrada portuguesa ocupa a 18.ª posição.

Está fechado o ranking dos 40 bairros mais cool do mundo. Em conjunto com milhares de leitores e residentes, os jornalistas e especialistas locais da Time Out espalhados pelo globo escolheram o colombiano Laureles, em Medellín, para o topo da lista deste ano. Portugal figura na 18.ª posição, com uma única entrada: a Costa da Caparica, à qual a Time Out dedicou uma edição digital em Agosto.

Pelo sexto ano consecutivo, a Time Out elegeu os melhores bairros por onde andar em 2023. Para comer, festejar, relaxar, para viver, os bairros deste ano são mais globais do que nunca. O crescimento do nomadismo digital, depois da pandemia, levou a uma explosão de novos espaços comunitários, centros culturais e cafés. Mas, apesar das muitas mudanças que estes bairros viram acontecer, as comunidades locais continuam a ter um papel importante na sua dinamização.

No total de 40 bairros espalhados por cinco continentes, a Costa da Caparica posicionou-se em 18.º lugar. Tomado sempre como um destino de Verão, do outro lado da Ponte 25 de Abril, este pedaço de tranquilidade à beira-mar tem acolhido uma comunidade internacional, que está a revitalizar a área, como Nico Bernars e Claire Taibi. A Time Out recomenda não deixar passar um mergulho na Praia do Castelo, e uma paragem no clube de praia Irmão ou na The Wet Patch, para provar as especialidades da Pussy Galore.

Além de Laureles, em Medellín, Colômbia, o ranking é encabeçado por Smithfield, em Dublin, Irlanda; Carabanchel, em Madrid, Espanha; Havnen, em Copenhaga, Dinamarca; e Sheung Wan, em Hong Kong.

No site da Time Out Global, encontra a lista completa, bem como um pequeno roteiro para um dia perfeito em cada um dos bairros.

