Em Novembro, o Time Out Market chega à Cidade do Cabo

É na capital da África do Sul que abre o próximo Time Out Market, a 17 de Novembro. Na cozinha, há criações de Peter Tempelhoff e Shin Takagi, e em todo o mercado pode contar com muita animação.

A Cidade do Cabo está pronta para receber o primeiro Time Out Market do continente africano. Com uma oferta recheada de sabores típicos e contemporâneos, o mercado promete agitar a cena culinária da cidade, a partir de 17 de Novembro.

Na V&A Waterfront, com uma vista para a Montanha da Mesa, o Time Out Market pretende acolher os melhores chefes, bebidas e experiências da cidade debaixo do mesmo tecto. Os 13 conceitos gastronómicos apresentados têm várias influências culturais, no que promete ser uma celebração do talento local.

O chef americano Peter Tempelhoff, que figura a lista dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo com o Fyn, junta-se ao chef Shin Takagi do restaurante Zeniya, detentor de duas estrelas Michelin. – no Sushiya, comprometidos com a sustentabilidade, o artesanato de alta qualidade e os ingredientes autênticos, os dois amigos convidam a provar sushi japonês contemporâneo. O menu do restaurante conta com legumes preservados ao estilo japonês, nigiri, maki, temaki e gunkan maki com sabores locais e clássicos japoneses, entre outros pratos. Tempelhoff está também à frente de outro espaço do mercado: o Ramenhead.

A comida de rua indiana fica a cargo do chef Hitesh Panchal que no restaurante Kapoochka dá um twist contemporâneo à comida típica do seu país natal. Com os filhos Tushar e Hriday, Panchal, prepara pani puri, que assegura ser uma explosão de sabores, bem como carnes tandoori.

Além destes, os restaurantes De Vrije Burger do chef Bertus Basson, MLILO de Vusi Ndlovu, The Melting Pot Seafood de John Van Zyl e Unframed Ice Cream de Yann Rey já estão confirmados. Matt Van Den Berg e Carla Schulze apresentam How Bao Now, a dupla de Anwar Abdullatief e Yolani Abrahams traz Barakat, Eugene Smith está por detrás de YARD e, por fim, o Culture Wine Bar é da responsabilidade do chef Manning.

Mas, como já é costume, o Time Out Market não se faz apenas de chefs e restaurantes – o espaço também alberga três bares. O Dry Dock Bar oferece desde cocktails e vinho a bebidas não alcoólicas, enquanto o Pumphouse Bar é o lugar certo para os amantes de cerveja artesanal. Na mezzanine, onde se encontra o Estúdio Time Out, o Studio Bar está mais virado para os cocktails.

Durante todo o ano, há um programa cultural variado, que inclui sessões de jazz e de comédia, bem como Dj sets. A Zabalaza Art Faktory e a ALFA decoram o espaço com instalações artísticas, uma belíssima amostra da criatividade local.

Time Out Market Cape Town. 17 Nov, Dom-Qua 11.00-22.00 Qui-Sáb 11.00-23.00

