Hyatt Regency desafia chef peruano a mostrar herança gastronómica em jantares especiais

De 11 a 14 de Outubro, o chef Adolfo Perret, do restaurante Punta Sal, em Lima, vai partilhar a cozinha com Tiago Silva, chef executivo do cinco estrelas.

A partir desta quarta-feira e durante os próximos quatro dias, a gastronomia do Peru vai invadir o restaurante do hotel Hyatt Regency, em Belém, pela mão de Adolfo Perret, do restaurante Punta Sal, em Lima. O chef peruano vai partilhar a cozinha com Tiago Silva, chef executivo do cinco estrelas, e apresentar um menu representativo da cozinha peruana, que se tem destacado cada vez mais a nível mundial.

“Das cores vibrantes da causa rellena às especiarias aromáticas dos anticuchos, cada prato será um testemunho da rica herança culinária do Peru. Os chefs colaborarão para criar uma mistura harmoniosa de sabores peruanos tradicionais e contemporâneos, com ênfase em ingredientes locais”, anuncia o comunicado de imprensa.

Com mais de duas décadas de experiência na cozinha peruana, Adolfo Perret tem viajado pelo mundo para cozinhar e mostrar o que de melhor se faz no seu país. Em Lisboa já esteve em 2012, no Tivoli. Agora, no hotel de Belém, prepara uma experiência de oito momentos onde não vão faltar ceviches, causas e outros clássicos.

O menu, apenas disponível ao jantar, tem um custo de 80€ (sem bebidas) por pessoa. A reserva é obrigatória.

Rua da Junqueira 65 (Belém). 11-14 Out

