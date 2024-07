38 Graus e Futah pintam o Verão de verde e rosa

Tendências à parte, o que está a dar são mesmo as colaborações entre marcas e criativos. Estas duas etiquetas portuguesas não quiseram ficar de fora e uniram esforços numa colecção cápsula que promete fazer duas coisas: pintar os areais em tons de rosa e verde e deixá-lo às riscas.

A inspiração vem da "herança costeira" portuguesa, depois adaptada à estética das duas marcas. Do lado da 38 Graus chegam dois biquínis de corte clássico e um fato de banho cai-cai, para que não fique um único milímetro de decote por bronzear.

DR

Já a Futah contribui com as já conhecidas toalhas – disponíveis em tamanho individual e no formato XL –, mas também com uma novidade: uns calções de banho para completar o pendant. "Cada peça foi desenhada tendo em conta a nossa paixão pelo mar", assinala Marta Oliveira, fundadora e directora criativa da 38 Graus. Já Ricardo Ramos, co-fundador da Futah, destaca "o espírito do litoral português" e o lançamento dos primeiros calções de banho da marca.

As peças estão à venda em ambos os sites, mas também nas lojas físicas d as marcas, na Rua do Poço dos Negros, no Chiado e em Campo de Ourique. Os calções custam 59€, enquanto as toalhas variam entre os 44€ e os 79€, consoante o tamanho. Os biquínis custam 99,90€. O fato de banho chega aos 109,90€.

