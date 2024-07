Poucos duos cromáticos nos transportam tão imediatamente para o Verão e para as alegrias que ele evoca. O branco e o azul são as cores da estação quente, pelo menos no que depender da +351. A marca lisboeta desafiou Joana Astolfi – arquitecta, designer e artista plástica – para pensar num conjunto de peças de vestuário e acessórios que reflectissem a descontracção que orienta o seu próprio estilo de vida. O resultado é La Dolce Vita, uma colecção unissexo que celebra os pequenos prazeres da vida.

"Sempre fui muito ligada à ideia de work hard, play hard, dos pequenos prazeres da vida e da celebração das coisas simples. Os pequenos ícones e símbolos – como o casal a dançar, o chapéu de sol, o gelado, o limão, as conchas, a minha boca com o sinal, o avião de papel (aliás, a única tatuagem que tenho até hoje). Tudo surgiu naturalmente e como alegorias das viagens, da aventura, da tal dolce vita que me representa e faz parte do meu modo de ser e pensar", explica Joana Astolfi em comunicado.

À venda nas lojas do Chiado e da Rua da Boavista, e também online, a colecção é composta por oito peças, todas produzidas em algodão orgânico – uma t-shirt, um top de cavas, uma sweatshirt, um casaco e umas calças, boné, meias e tote bag para completar o visual. O azulão foi uma escolha mais ou menos imediata, não fosse uma das cores favoritas de Astolfi.

Através de pequenos ícones estampados nas peças, a criativa convoca prazeres universais da estação mais quente do ano. Uma forma de abrir (ainda mais) o apetite para o Verão e um incentivo a vivê-lo intensamente. Os preços variam entre os 18€ (meias) e os 190€ (casaco).

