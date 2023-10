Mais +351: uma nova loja no Chiado, com a onda de sempre

A marca portuguesa de básicos tem cada vez mais para oferecer – e o espaço na Rua Anchieta já não chegava. Atravessou a praça, subiu as escadinhas e encontrou uma nova casa no Chiado.

O tempo pode andar instável – ora chove, ora abre o sol – mas dentro da nova +351, no Chiado, a estação fria já começou. A colecção de Outono-Inverno estende-se pelos charriots em tons de amarelo torrado, terracota, beringela e castanho. Também não faltam os clássicos em branco, cru, cinzento, azul ou preto, bem como as colaborações recentes em que a marca portuguesa de peças em algodão orgânico tem apostado (com a Sanjo, a Bam Boom, a tatuadora Espirro ou a Deeply). Afinal, há espaço de sobra na nova morada da +351, que no início de Setembro trocou a Rua Anchieta pela Rua Paiva de Andrada, também no Chiado.

Francisco Romão Pereira

"Era preciso mais espaço, a colecção está cada vez maior. Mas não podíamos perder o espírito da marca: e sentimos que aqui as pessoas entram e sentem", diz Mónica Valente, directora geral. A loja é bem maior que a anterior (a apenas dois minutos a pé) e quase não foi preciso fazer obras. "É um espaço muito tradicional, mantivemos o tecto como estava. Tentamos sempre mexer o menos possível", continua a responsável.

Minimalismo é a palavra de ordem; e a abertura de mais lojas o grande objectivo. Quase a fazer dez anos, a +351 mantém a flagship store do Cais do Sodré e acaba de abrir um corner no El Corte Inglés. "A ideia é crescer com lojas, a estratégia é expandir. A experiência da compra é a que faz mais sentido para nós: é uma loja vivida, o toque é super importante. Mas não podíamos sair deste bairro histórico – desde que tivéssemos um espaço maior e mais coisas."

Francisco Romão Pereira

As "coisas" multiplicam-se. Às t-shirts e camisolas que deram fama à marca, juntam-se acessórios como meias, ténis, cintos, jóias, bonés, carteiras ou sacos. Com a ajuda de livros, pranchas de surf e produtos de beleza de outras marcas, bem como de elementos de decoração como um sofá bem confortável, vive-se o lifestyle da +351: descontraído, leve, surfista. É que o tempo pode andar instável – ora chove, ora abre o sol – mas, aqui, também é Verão o ano inteiro.

Rua Paiva de Andrada, 1 (Chiado). Seg-Dom 10.00-20.00

