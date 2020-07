55.ª ModaLisboa arranca a 7 de Outubro com presença digital reforçada

View this post on Instagram

Não chega só fazer mais uma Semana de Moda. Fazer só porque sim. Fazer. Não chega ser físico. Ser digital. Não chega ser, se não mudarmos. Estamos a mudar. Estamos a crescer. Estamos em construção. Estamos a aprender. Estamos a ouvir. Não temos respostas. Temos perguntas, mais que ontem, menos que amanhã. A Moda não são apenas peças de roupa: é uma indústria, uma comunidade, é pensamento, é sociedade, é vida. Os nossos designers, modelos, maquilhadores, cabeleireiros, stylists, fotógrafos, estudantes, investigadores, produtores, fabricantes não são só a profissão pela qual os conhecemos: são cultura, são mais-valia, são humanos, são amor. Por isto, por tudo isto, por todos eles, a próxima ModaLisboa não é uma apenas Semana de Moda. É uma conversa, é uma procura, é uma busca, é uma discussão. É um lugar aberto, mutável, livre. Vivemos numa equação por resolver e juntos podemos ser, vamos ser, a solução. Hoje, vamos ser MAIS. -- It's not enough to make just another Fashion Week. To do it, just because. To do. It's not enough to be physical. To be digital. It's not enough to be, if we're not changing something. But we are changing. We are growing. We are under construction. We are learning. We are listening. We have no answers. We have questions, more than yesterday, less than tomorrow. Fashion isn't just pieces of clothing: it's an industry, a community, it's thought, it's society, it's life. Our designers, models, makeup artists, hairdressers, stylists, photographers, students, producers, manufacturers, thinkers are not just a professional label, they're not just some job: they are culture, they are added value, they are human, they are love. For this reason, for all this, for all of them, the next ModaLisboa is not just a Fashion Week. It's a conversation, a search, a quest, a discussion. It's an open, changeable, free place. We're living in an unresolved equation and together we can be, we will be, the solution. Today, we will be MAIS.