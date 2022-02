6.doc regressa ao Cinema Ideal com um filme por mês

O Doclisboa, em parceria com o Cinema Ideal, volta a apresentar o 6.doc, com a estreia, ao longo dos próximos meses, de filmes da última edição do festival. Entre 17 e 23 de Fevereiro, será possível assistir a 918 Noites, de Arantza Santesteban. A programação do mês seguinte será revelada no último dia de cada semana de exibição.

Vencedor do Grande Prémio Cidade de Lisboa para Melhor Filme da Competição Internacional do 19.º Doclisboa, 918 Noites revela-se um ensaio político de memórias e reflexões sobre a experiência pessoal da detenção e encarceramento da realizadora basca durante o exacto número de noites que dá título à longa-metragem.

Após a exibição do filme na primeira sessão, marcada para 17 de Fevereiro, Arantza Santesteban conversará com o público. Haverá ainda uma sessão especial com apresentação do filme pela médica e activista política Isabel do Carmo na sexta-feira, dia 18.

Até Julho, poderá então contar com um filme por mês, em exibição durante uma semana. As sessões vão ainda repetir-se em Abril e Julho, no Cinema Passos Manuel, no Porto, no âmbito do programa Há Filmes na Baixa!, em colaboração com o festival Porto/Post/Doc.

Cinema Ideal. Rua do Loreto 15. 17-23 Fev. Vários horários. 5€-7€.

