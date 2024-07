60 anos depois, o terraço do Capitólio volta a ter cinema ao ar livre

Entre as décadas de 30 e 60 do século passado, o terraço do Capitólio foi espaço de cinema ao ar livre, numa programação chamada Jardim de Verão. Agora, mais de 60 anos depois, há uma iniciativa similar, organizada pela Junta de Freguesia de Santo António: o Cinema ao Ar Livre.

Todas as sextas-feiras e sábados do mês de Agosto, pelas 21.00, o ciclo de Cinema ao Ar Livre instala-se no terraço do Capitólio com uma tela e 200 cadeiras para dez sessões compostas por filmes do cinema norte-americano. Império do Sol, Namorada Aluga-se, Gremlins – O Pequeno Monstro, Cocoon – A Aventura dos Corais Perdidos, Cocktail, Jerry Maguire, Momento da Verdade, O Agente da U.N.C.L.E., Robin Hood: Heróis em Collants e Annie são as fitas seleccionadas para esta edição.

“Vamos recriar o ambiente que se vivia nessas sessões de cinema da década de 60, onde ir ao cinema era uma festa para a família”, diz em comunicado Vasco Morgado, presidente da Junta de Freguesia de Santo António.

Esta é uma iniciativa gratuita e não pede reserva, sendo só necessário “chegar e sentar”.

Capitólio. Parque Mayer, Travessa do Salitre (Avenida). Sex e Sáb 21.00 (Agosto). Entrada livre

+ Os melhores ciclos de cinema ao ar livre em Lisboa