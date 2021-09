67 anos depois, volta a subir-se a rampa do Vale de Santo António

Francisco Inácio, do Sporting, na segunda prova da Subida da Rampa do Vale de Santo António

“Boa vitória de [Francisco] Inácio na primeira subida da ladeira do Vale de Santo António”, lê-se numa notícia de Novembro de 1941, ano de estreia da Subida da Rampa do Vale de Santo António, na freguesia de São Vicente. Em 80 anos, realizaram-se dez provas – a última foi em 1954, há 67 anos. Agora, o Mirantense Futebol Clube e a Associação Desportiva e Recreativa “O Relâmpago” combinam esforços para fazer acontecer, mais uma vez, uma das mais estrondosas empreitadas ciclistas de Lisboa. O acontecimento está marcado para 17 de Outubro, pelas 10.00.

DR

“Desta forma, dá-se mais um passo na missão de devolver às ruas dos bairros de Lisboa, o desporto e o desportivismo, o entusiasmo e o convívio entre participantes, adeptos e moradores”, escreve a organização no site criado para promover esta 11.ª edição da prova. “O trajecto, com cerca de 600m, requer um esforço quase titânico dos corredores devido ao íngreme declive de algumas secções da subida, que terá como força propulsora o ânimo colectivo de todos os que assistem ao longo da rampa.”

Para participar, é necessário inscrever-se através de e-mail (rampadovale@gmail.com) ou presencialmente (Seg-Dom 20.00-23.00), na sede do Mirantense Futebol Clube (Rua do Vale de Santo António, 33), até ao final do dia 10 de Outubro. As inscrições têm o custo único de 5€ por participante, com oferta de uma t-shirt, um cantil e uma mochila comemorativa do evento. Os três primeiros classificados de cada categoria – Homens, Mulheres, Bicicletas Eléctricas – também vão ter direito a troféus.

No âmbito desta prova, haverá ainda uma exposição de imagens de arquivo, para ver à porta do Mirantense Futebol Clube. Se nunca ouviu falar da Subida da Rampa do Vale de Santo António, é também uma forma de ficar a conhecer melhor a história da prova, vencida quase sempre por desportistas do Sporting – as excepções foram Pinto Ribeiro, da Cova da Piedade, em 1947, e João Marcelino, de Arroios, em 1952.

+ Passe Navegante vai incluir bicicletas Gira em 2022

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana