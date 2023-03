83 galerias de 22 países: ARCOlisboa terá maior edição de sempre

A 6.ª edição da ARCOlisboa, importante feira internacional de arte contemporânea, organizada pela Feira Internacional de Madrid (IFEMA) e em parceria com Câmara de Lisboa, está de regresso à capital portuguesa, de 25 a 28 de Maio.

A Cordoaria Nacional volta a ser o local escolhido e este ano vai contar com a presença de 83 galerias de 22 países. Será um espaço onde as arte espanhola e portuguesa vão estar em destaque, à semelhança do continente africano que terá uma área especialmente reservada. Ao longo de quatro dias, Lisboa vai receber artistas, colecionadores, curadores, assim como a participação de galerias e museus. Trata-se, assim, de um número recorde de participantes.

À semelhança dos anos anteriores, a feira acontece em três áreas diferentes – o programa geral, que inclui 54 galerias, a seccção Opening Lisboa, com uma selecção de 21 galerias, e África em Foco, com a participação oito galerias. Este ano, a secção internacional é maior do que a nacional, pelo que estão previstas 26 galerias portuguesas. Do lado internacional, estão presentes 57 expositores de países europeus e africanos, tais como Angola, Marrocos, Moçambique e África do Sul.

Participam pela primeira vez no Programa Geral as galerias Carlier | Gebauer, Document, Elisabeth &, Klaus Thoman, Fernando Pradilla ou The Goma. De regresso, após uma pausa de uma ou mais edições, estão Fernández-Braso, Georg Kargl, MPA-Moisés Pérez de Albéniz e Pelaires.

Ainda nesta secção, juntam-se Lehmann+Silva e NO·NO, depois de terem participado no Opening Lisboa da edição passada. Já das portuguesas, voltam a marcar presença nomes como Bruno Múrias, Cristina Guerra Contemporary Art, Francisco Fino, Madragoa, Pedro Cera, Vera Cortês, entre outros.

Nesta edição, como forma de alargar o Programa Geral, vão ser expostos Projetos SOLO, com a apresentação de novos trabalhos de artistas internacionais.

No contexto Português, surge a Opening Lisboa, que conta com a presença de criadores que expõem propostas e novidades consideradas de relêvo. Este ano, a secção vai ser preenchida por 21 galerias e, pela quarta vez consecutiva, o ARCOlisboa vai atribuir o prémio Opening Lisboa ao melhor stand.

Mas a diversidade artística e cultural não fica apenas pelo continente europeu. Pelo contrário, alastra-se até aos encantos africanos, com o programa África em Foco, com uma atenção especial à arte contemporânea africana – oito galerias vindas directamente de Marrocos, África do Sul e Moçambique.

A Artslibris volta mais um ano à feira, com 30 expositores nacionais e internacionais, no Torreão Nascente da Cordoaria, de acesso gratuito. Junta-se um espaço dedicado a conversas sobre pensamento contemporâneo, auto-edição e publicações digitais. Os preços dos bilhetes da 6.ª edição ainda não foram divulgados.

Cordoaria Nacional (Belém). 25-28 Mai. 12.00-20.00

Texto editado por Mauro Gonçalves.

