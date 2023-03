"Paesaggio Italiano". Os últimos 12 anos de Luigi Ghirri no CCB

Até 4 de Junho, o Centro Cultural de Belém apresenta a primeira exposição do fotógrafo italiano em Lisboa, com obras da fase final da sua carreira.

Pela primeira vez em Lisboa, e desde a passada terça-feira, as fotografias do artista italiano, que morreu em 1992, podem ser vistas de perto no novo Museu de Arte Contemporânea MAC/CCB (antigo Museu Colecção Berardo). “Luigi Ghirri. Obra Aberta” é o nome da exposição que reúne 79 imagens produzidas nos últimos 12 anos da sua carreira. A curadoria é de Pedro Alfacinha, em parceria com a Festa do Cinema Italiano.

Rodrigo Cardoso

A mostra conta com uma selecção de trabalhos, guiados pelas ideias de Ghirri no seu ensaio A Obra Aberta, de 1984. “É uma série aberta e por este motivo a exposição acolheu o título de um texto de Luigi Ghirri – Obra Aberta – que faz eco do livro de Umberto Eco [com o mesmo nome]”, afirma Delfim Sardo, administrador do museu, durante a visita que antecedeu a inauguração.

Quase todas as fotografias estão apresentadas sob o desígnio de Paesaggio Italiano, mas na verdade trata-se de uma compilação de trabalhos independentes, captados em diferentes momentos da sua vida. “Paesaggio Italiano, em si mesmo é uma metáfora. Não é um trabalho sobre Itália, nem sobre a paisagem italiana. Pelo contrário, é um trabalho sobre o mundo, uma maneira de estar e olhar o mundo”, assume o curador da exposição, Pedro Alfacinha.

“As fotografias estão expostas nestas três paredes e quando a pessoa lê as obras da esquerda para a direita, se tudo correr bem, ao chegar ao fim, começa a reconhecer imagens que já tinha visto. Mas na verdade não são a mesma imagem”, acrescenta.

Rodrigo Cardoso Exposição "Luigi Ghirri. Obra Aberta"

Para além de uma mostra de fotografias com a mesma dimensão, o visitante também pode conhecer algumas polaroids de Ghirri, que marcam a passagem da década de 70 para a de 80. “Reforçam também este lado vernacular que a fotografia tinha para ele. Achei importante partilhar esta ideia", adiciona o curador.

No próximo sábado, 1 de Abril, às 16.00, haverá uma visita guiada pelo curador da exposição, Pedro Alfacinha e Adele Ghirri, filha do fotógrafo. Ainda em homenagem a Luigi Ghirri, a 16.ª edição da Festa do Cinema Italiano exibe o documentário L’ Infinito. L’ Universo di Luigi Ghirri, no cinema de São Jorge, já esta quinta-feira. A sessão começa às 21.30 e conta também com apresentação de Pedro Alfacinha e de Adele Ghirri.

Praça do Império (Belém). 21 361 2878. Ter-Dom. 10.00-19.00. Até 4 Jun. 5€

Texto editado por Mauro Gonçalves.

