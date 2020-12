A 32ª Corrida de São Silvestre dos Olivais realiza-se este fim-de-semana

A 32.ª Corrida de São Silvestre dos Olivais, organizada pela Junta de Freguesia e a empresa WeRun, está de volta já este fim-de-semana, nos dias 26 e 27 de Dezembro, mas num formato adaptado aos condicionamentos criados pela actual pandemia. Com participação gratuita, após registo online, o evento é acessível a todos os que quiserem participar e em qualquer localidade.

O objectivo principal desta prova, que conta com o apoio do GO fit – Complexo Desportivo dos Olivais pelo sétimo ano consecutivo, é promover um estilo de vida saudável e activo, com uma corrida (10 km) ou uma caminhada (5 km).

Quanto ao percurso, neste caso será definido por cada atleta, que deverá ter mais de 18 anos e cumprir todas as normas impostas pela Direcção-Geral da Saúde. “Pede-se a todos os atletas que tentem encontrar um percurso justo, de preferência circular e com a menor altimetria possível”, acrescenta em comunicado a organização.

Ao inscrever-se nesta prova, terá direito a um dorsal personalizado, que poderá imprimir para utilizar. Se quiser, é também possível adquirir uma sweat por apenas 6€ (portes incluídos), que receberá apenas a partir de 28 de Dezembro.

No final da prova, vão ser sorteados prémios pelos atletas inscritos e com registo de tempo válido, nomeadamente uma semana de experiência no ginásio Go Fit, uma mochila Go Fit e uma toalha Go Fit.

Para mais informações sobre como participar nesta corrida, basta consultar o regulamento disponível no site da WeRun.

+ Caixa Time Out 2POR1 Deluxe 2021 já está à venda

+ Leia já, grátis, a edição da revista Time Out Portugal desta semana