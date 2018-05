À 8ª edição, o Junta-te Ao Jazz acontece nos jardins do Palácio Baldaya

A oitava edição do Junta-te Ao Jazz acontece de 25 a 27 de Maio. Mas este ano há uma grande novidade: pela primeira vez, o evento é ao ar livre e os jardins do Palácio Baldaya vão servir de paisagem.

A organização é da Junta de Freguesia de Benfica e a prioridade do evento é a mesma de todos os anos: promover espectáculos de artistas conhecidos do mundo do jazz, ao mesmo tempo que se divulga o género musical. Durante três dias, vai poder assistir a várias performances características deste estilo musical e das suas variantes, tal como o swing.

No primeiro dia (25), às 21.00, há um espectáculo de Lena D’Água e no dia seguinte (26), às 17.30, pode ver a actuação do pianista Miguel Nuñez com participação especial de Luís Represas, e ainda, neste mesmo dia, às 21.30, os Cais Sodré Funk Connection invadem o palco. No último dia de festa (27), o “Junta-te Ao Jazz” dá-lhe ainda a oportunidade de ver o quarteto Susana Jazz4Tet, cujos elementos se juntaram em nome de uma paixão: o jazz, claro.

A entrada no evento é grátis, por isso, não há mesmo como recusar uma ida ao Junta-te Ao Jazz.

Palácio Baldaya. Estrada de Benfica 701 A, Lisboa

