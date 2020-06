A Academia de Música de Telheiras está a promover vários ateliers grátis

Flauta transversal e de bisel, piano, guitarra e até violino. A Academia de Música de Telheiras está a disponibilizar gratuitamente ateliers experimentais destes cinco instrumentos para crianças dos quatro aos seis anos. Para participar, basta inscrever-se por e-mail até ao dia anterior à sessão online.

Ao todo, entre Junho e Julho, há cinco datas disponíveis, sempre às 16.00. A primeira é já esta terça-feira, 23 de Junho, para aprender um pouco sobre a flauta de bisel. Se já não for a tempo de se inscrever, não se preocupe. Haverá segunda oportunidade, no dia 30, à mesma hora. Antes, há um atelier de guitarra, no dia 24, também às 16.00. Segue-se um atelier de flauta transversal no dia 2 e um de violino no dia 13.

Todos os ateliers mencionados são para pequenos aspirantes a músicos, mas se estiver fechado em casa e com vontade de abraçar um novo desafio alegre-se: também há aulas experimentais e gratuitas para si. Só precisa de fazer a marcação no site da Academia.

