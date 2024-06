A Amadora vai ter um “Parcão” (sim, um grande parque para cães)

O novo “Parcão” da Amadora vai ser inaugurado no centro comercial UBBO no próximo sábado, 29 de Junho. A programação inclui uma tarde repleta de actividades para fazer em família e na companhia dos animais de estimação, entre as 16.00 e as 18.00, incluindo um “cãocurso” de agilidade.

O UBBO é dog friendly desde o ano passado. Agora, quer tornar a experiência mais agradável com a abertura de um parque canino com actividades e utilidades para os animais.

O evento de inauguração é de entrada livre, mas poderá inscrever o seu cão no “cãocurso” de agilidade, através da app do UBBO. Os cinco vencedores vão ganhar prémios dos lojistas Kiwoko, Pet’s Park e CB Weed.

