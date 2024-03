Diz-se que o cão é o melhor amigo do homem. Se concorda e por acaso anda à procura de um fiel companheiro, espreite esta lista de canis e outros sítios para adoptar cães em Lisboa. À medida que vai conhecendo os animais que estão a precisar de um lar, pode começar a imaginar os passeios nas manhãs amenas de Primavera e Outono, as corridas de Verão no jardim mais próximo ou as brincadeiras dentro de casa no Inverno. Mas não se esqueça de que é um compromisso para a vida. Caso não tenha uma casa espaçosa ou disponibilidade para um animal mais dependente, o melhor é ver a lista de sítios para adoptar gatos. O importante é dar e receber amor.

