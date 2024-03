11 sítios para adoptar gatos e gatinhos em Lisboa (e arredores)

A principal missão desta associação é diminuir a sobrepopulação de gatos de rua no concelho de Almada. Para isso desenvolveu o Projecto Capturar, Esterilizar e Recolocar que implica capturar gatos errantes e esterilizá-los, devolvendo-os depois ao local de proveniência. Como o objectivo não é manter gatos em cativeiro, é usado um espaço cedido pela Câmara Municipal como Centro de Acolhimento Temporário para o recobro de animais feridos ou que sofreram intervenções cirúrgicas. Ainda assim, há gatos para adopção. Para os poder visitar, no Monte da Caparica, terá de preencher um questionário de pré-adopção e receber um e-mail de confirmação da visita ou com questões adicionais. Na visita, o potencial adoptante decide se é compatível com o gato e são esclarecidas todas as dúvidas. Com o acordo da associação, se decidir avançar com a adopção, bastará preencher e assinar um termo de responsabilidade. Se levar uma transportadora, poderá levar o gato logo após a visita.