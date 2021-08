Já foi mais fácil viajar, especialmente para destinos longínquos que obrigam a atravessar o oceano. Felizmente, a vida vai retomando a normalidade, e enquanto não se mete num avião, os mercados voltam à rua. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? No Mercado da América Latina, que acontece nos dias 2 e 3 de Setembro, em Cascais, tem tudo a ver.

Ao longo de dois dias, no Mercado da Vila, a festa faz-se ao ritmo e com os sabores da América Latina. Já na quarta edição, não vão faltar as habituais apresentações de dança de países como República Dominicana, Argentina, México, Panamá, Cuba ou Venezuela. E prepare-se para sair da cadeira porque no primeiro dia do mercado há uma aula de danças latinas, pela Academia Danças do Mundo (Qui 18.00), enquanto na sexta-feira, pode aprender a dançar o tango com Maria Eugénia Brandulo (18.00).

Além dos concertos, onde poderá ouvir música cubana, peruana, brasileira, chilena, uruguaia e argentina, o grande destaque do mercado vai para a oferta gastronómica e de artesanato, que poderá descobrir ao longo de meia centena de stands. Caipirinhas, brigadeiros, empanadas, tacos e gorditas, nachos e pisco, são apenas algumas das iguarias que poderá saborear.

Para pôr as mãos na massa, há um workshop gratuito dedicado ao chocolate com cacau de origem da América Latina.

A entrada no mercado é gratuita, bem como todas as actividades. O programa completo pode ser consultado no Facebook da Casa da América Latina, que organiza este evento desde 2018 em parceria com a Câmara Municipal de Cascais e o apoio das embaixadas latino-americanas radicadas em Portugal. A festa arranca sempre às 10.00 e prolonga-se até à noite.

