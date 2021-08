FUSO 2021: festival de videoarte regressa a Lisboa no final de Agosto

Depois de se ter realizado online no ano passado, o FUSO – Anual de Videoarte Internacional de Lisboa vai regressar aos jardins e claustros dos museus de Lisboa entre 25 e 29 de Agosto. Serão exibidas 44 obras de videoarte, seleccionadas por curadores portugueses e estrangeiros.

Nesta edição, a organização pretende explorar o que são e como nos afastam as fronteiras “físicas e digitais, geográficas e políticas”. E, pelo caminho, “promover discussões sobre nacionalismo, identidade, privacidade, barreiras físicas, rebelião, emancipação, conquista e o que está à margem”.

O festival arranca a 25 de Agosto, pelas 22.00, no maat. Serão apresentadas obras de artistas portugueses e estrangeiros a residir em Portugal, enviadas no contexto de uma open call e seleccionadas pelo director artístico Jean-François Chougnet. Os melhores trabalhos, serão distinguidos com o Prémio Aquisição Fundação EDP/MAAT e o Prémio Incentivo RESTART.

Um dia depois, no Museu do Chiado, será apresentado o programa “Voo Livre”, com nove vídeos seleccionados pela curadora brasileira Daniela Labra. No dia 27, no Palácio Sinel de Cordes, vão ser exibidas obras escolhidas pelo espanhol Agustin Pérez Rubio. E a 28 será a vez da curadora portuguesa Susana Sousa Dias mostrar as suas escolhas no Castelo de São Jorge.

Por fim, a 29 de Agosto, a curadora americana Lori Zippay vai prestar uma homenagem a Barbara Hammer, pioneira do cinema experimental feminista e queer. No Claustro do Museu da Marioneta, vai ser possível ver três dos seus filmes: Sisters! (1973), Sanctus (1990) e Generations (2010).

No final destas sessões, o jornalista Vitor Belanciano vai moderar uma série de conversas. Vão também ser exibidos cinco trabalhos realizados pelos alunos do Curso de Cinema/Imagem em Movimento da Ar.Co, no último dia. A entrada é livre, mas condicionada à lotação dos espaços.

+ Barco histórico recebe festival de música sobre o Tejo

+ A nova edição da Time Out Lisboa já está nas bancas