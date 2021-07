Isto vai aquecer: esta sexta-feira chega a nova edição da Time Out Lisboa

Tendências de Verão, malaguetas, Porto Côvo, gelados de pauzinho: a estação quente cabe toda no segundo número da edição premium da Time Out. Dia 9 de Julho nas bancas

A cidade está a ferver: não são só os restaurantes da berra, as tendências do Verão, as esplanadas cheias de gente desejosa de sair e as colecções de swimwear português a esgotar em menos de nada. São os picantes nacionais de produção artesanal que estão a temperar a estação quente e a apurar as mesas e as despensas alfacinhas. Se já estava com calor, prepare-se para o triunfo das malaguetas, que está em destaque na capa do segundo número da Time Out Lisboa trimestral, nas bancas já esta sexta-feira, dia 9 de Julho.

Gabriell Vieira

Para equilibrar – e refrescar tanto afrontamento – há gelados de pauzinho, golfinhos no Tejo, beachcombing (não sabe o que é? Deixamos-lhe-lhe uma pista: caça ao tesouro na praia), um Cais do Sodré a mudar-se de armas e bagagens para a beira-rio e mergulhos em Porto Côvo, o lugar da Costa Alentejana onde todos queremos ir este Verão.

Fotografia: Arlindo Camacho Praia da Samoqueira

Rui Reininho deu-nos a Grande Entrevista desta edição e fala do novo disco 20.000 Éguas Submarinas, mas também (e a um ritmo alucinante) do mar, de vibrações, viagens ao Nepal e, claro, dos GNR. Há mais conversas boas, para ler sem pressas, como a que tivemos com Bruno Vieira Amaral, autor da biografia de José Cardoso Pires Integrado Marginal.

A dar continuidade ao trabalho de capa da edição da Primavera, Lisboa Negra – que se materializou numa exposição no Centro Cultural de Cabo Verde (para ver gratuitamente até ao final de Agosto) – estreamos uma rubrica com o mesmo nome, que promete desbravar a cidade invisível à boleia de um membro da comunidade.

Em estreia também, e a rematar a nova revista, a crónica de Salvador Martinha, o novo membro da família Time Out.

Manuel Manso Salvador Martinha na redacção da Time Out Lisboa

Um número para ler e saborear sem pressas, em casa ou na praia, mas com cuidado com a areia: é para juntar à primeira revista e começar a colecção.

