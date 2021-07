Barco histórico recebe festival de música sobre o Tejo

Nos domingos ao fim da tarde, até 5 de Setembro, o Évora vai ser o palco do Yacht Fest by Stella Artois.

A primeira edição do Yacht Fest by Stella Artois vai decorrer todos os domingos até 5 de Setembro a bordo do Évora, uma embarcação dos anos 30 do século passado que pertence à operadora Seaventy. O barco está normalmente disponível para acolher eventos como este festival aquático.

Entre as 18.00 e as 20.00, este que foi o primeiro barco a diesel de Portugal, construído na Alemanha com placas recicladas dos tanques da Primeira Guerra Mundial, vai dar gás à chegada do Verão, ao som de vários estilos músicais, dos êxitos comerciais dos anos 90 do século passado e da primeira década do século XXI, ao funk, samba, tech house, dancehall, reggae, afro swing, hip-hop e r&b.

O cartaz inclui DJs da FUSE Records (25 de Julho e 15 de Agosto) e também Swagon (1 de Agosto), Villa Funk (22 de Agosto), Tía Ta On (29 de Agosto) e FRESHco (5 de Setembro). O ponto de encontro e embarque para cada evento é a Doca Rocha do Conde de Óbidos, a partir das 17.00. Os preços começam nos 100€ para uma mesa de quatro pessoas, com quatro bebidas incluídas. Os bilhetes estão à venda em www.yachtfest.pt.

