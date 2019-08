A arte urbana regressa à Amadora com actividades grátis

A 5.ª edição do Conversas na Rua arranca a 30 de Agosto, prolongando-se até 10 de Setembro. Odeith, Tamara Alves, Caver, Third e Samina são os artistas urbanos convidados. A partir de correntes artísticas como o graffiti, a ilustração, o stencil ou o design, cada um vai criar murais em grande escala, dispersos pela cidade da Amadora. Mas há mais para ver e fazer.

Além dos novos murais, a edição deste ano do Conversas na Rua é marcada por um dia de programação cultural. A 7 de Setembro, o Logradouro dos Recreios da Amadora será palco de várias actividades grátis, promovidas pela autarquia e a revista Gerador, desde leituras encenadas, fotografia e serigrafia até um concerto de Janeiro.

A festa arranca às 17.00, com a inauguração de uma exposição da fotógrafa Andreia Mayer. “Se as paredes falassem” revela o seu olhar sobre as obras de arte urbana criadas nos últimos cinco anos do festival, por Ana Dias, Daniel Eime, Draw & Contra, Elsa Poderosa, Estúdio Altura, Gonçalo Mar, Hugo Lucas, Kruella D’Enfer, Nuno Alecrim, Odeith, Pantónio, Regg Salgado e Sara Morais.

Está ainda marcado um atelier de serigrafia para as 18.00, com o Atelier Ser. Neste laboratório, montado numa bicicleta, os participantes vão ser convidados a escolher palavras e compor um manifesto colectivo. Mais tarde, às 19.00, as actrizes Carla Chambel e Joana Brandão apresentam a leitura encenada Murais Poéticos, inspirada no processo de trabalho dos três artistas – Sara Morais, Regg Salgado e Gonçalo Mar – que criaram obras de arte pública, em edições anteriores do festival, para o Logradouro dos Recreios da Amadora.

Depois da hora de jantar, pelas 21.00, o compositor e músico Janeiro sobe ao palco do Espaço Fernando Relvas, acompanhado pelas suas influências do fado, do jazz e da bossa nova. A noite não acaba antes de, às 20.00, os artistas Ana Dias, Elsa Poderosa, Gonçalo Mar e Tamara Alves se juntarem para uma conversa, moderada por um jornalista do Gerador, sobre as suas obras, o que os inspirou, as suas influências e muito mais.

Recreios da Amadora. Av. Santos Mattos 2 (Amadora). Sáb a partir das 18.00. Entrada livre.

