A arte voltou às montras. Dez artistas ocupam lojas históricas da cidade

Até 22 de Abril, entre o Largo do Rato e o Chiado, a arte contemporânea cruza-se com o comércio tradicional. São dez obras, concebidas por artistas plásticos, espalhadas pelas montras de uma dezena de lojas históricas.

A iniciativa da EGEAC Artistas Plásticos – Lojas com História volta a dar nova vida às montras de alguns dos mais históricos estabelecimentos lisboetas. Espaços temporariamente transformados em pequenas galerias de arte, onde, a partir desta quarta-feira e até ao dia 22 de Abril, podem ser vistas dez obras concebidas por artistas convidados.

A exposição inclui nomes de várias gerações e apresenta obras produzidas com recurso aos mais diversos suportes, desde a pintura à escultura e à instalação. Apesar de não existir um itinerário obrigatório, sendo que as obras, expostas nas montras e visíveis a partir da rua, podem ser livremente visitadas, há um percurso sugerido, que começa no Largo do Rato e segue rumo ao Chiado.

Esta exposição a céu aberto começa na Papelaria Fernandes do Rato, onde a obra apresentada tem a assinatura de Cristina Ataíde. Mais à frente, na emblemática Príncipe Real Enxovais, na Rua da Escola Politécnica, está a proposta de Daniela Ribeiro. Luísa Ferreira expõe na Solar Antiguidades, Hugo Brazão na Padaria São Roque. A Caza das Vellas Loreto e a Farmácia Barreto servem de galerias a Gabriel Abrantes e a Sara Bichão, respectivamente.

E ainda há mais: na Rua do Alecrim, a Farmácia Andrade conta com uma obra de Daniela Krtsch. No Largo do Chiado, a Vista Alegre e a Barbearia Campos, dois estabelecimentos históricos, exibem obras de André Romão e Manuel João Vieira, respectivamente. Por fim, o percurso sugerido pela EGEAC termina na Rua Garrett, onde a clássica Pastelaria Benard apresenta uma obra de Teresa Segurado Pavão na montra.

As obras são inspiradas na vida e na memória das diferentes lojas históricas. Aos artistas foi lançado o desafio de representar os seus legados, bem como o património cultural e histórico da cidade. Esta é a quarta edição do projecto Artistas Plásticos – Lojas com História.

