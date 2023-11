A árvore de Natal do Colombo abre portas ao 'Cavaleiro da Dinamarca'

No interior da árvore, há uma experiência imersiva que cruza o Natal com a literatura. Pode ser visitada até 10 de Janeiro.

Este ano, a árvore de Natal do Colombo abre portas ao público. Sim, leu bem. No interior da árvore tem lugar uma experiência imersiva inspirada na história d'O Cavaleiro da Dinamarca, de Sophia de Mello Breyner. Tem até 10 de Janeiro para passar lá.

Na praça central do centro comercial, dentro da árvore, é possível escutar um excerto do livro, narrado pelo actor Rui Maria Pêgo. Os jogos de luzes e o cheiro a canela e hortelã que paira no ar prometem transportar os visitantes para o mundo do cavaleiro, cujo único desejo é voltar a casa a tempo de celebrar o Natal com a sua família.

É possível participar nesta experiência imersiva até 10 de Janeiro, de segunda a sexta-feira, entre as 12.00 e as 24.00, e aos fins-de-semana, das 11.00 às 24.00, de 15 em 15 minutos. Além da árvore, há outras atracções natalícias, como um Selfie Spot para tirar fotografias e, a partir de 25 de Novembro, o Pai Natal recebe visitas.

Centro Colombo. 17 Nov-10 Jan. Seg-Sex 12.00-24.00, Sáb-Dom 11.00-24.00. Entrada livre

+ Em Oeiras, o Natal é no Palácio Encantado com brinquedos de época

+ Concertos em igrejas, corais e poesia: Natal em Lisboa arranca a 2 de Dezembro