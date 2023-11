Em Oeiras, o Natal é no Palácio Encantado com brinquedos de época

O Natal no Palácio Encantado está de volta a Oeiras depois de um ano de interregno. Entre os dias 8 e 10 de Dezembro, o Palácio Marquês de Pombal vai ser palco de várias iniciativas. Sob a temática do “Brinquedo”, a programação procurará, por um lado, dar a conhecer brincadeiras e objectos de época; e, por outro, valorizar a infância e as memórias e costumes de tempos antigos e actuais.

A primeira edição realizou-se em 2017 e, desde então, o evento tem marcado a época natalícia no concelho, mas as intempéries do Inverno passado impediram que a última edição acontecesse. Agora, o município de Oeiras anuncia o regresso de uma série de atracções, incluindo os insufláveis, a pista de gelo e o carrossel e canhão de neve. Além disso, conte também a habitual área dedicada à gastronomia, bem como as bancas de venda de artesanato de Natal.

A programação, que ainda não foi totalmente divulgada, inclui concertos, sessões de leitura de contos de Natal, animação de rua e espectáculos de teatro e dança. Até lá, já pode apreciar a iluminação natalícia no Largo 5 de Outubro, assim como todas as decorações e luzes espalhadas pelas diferentes freguesias do concelho, que estão a funcionar entre as 17.30 e as 01.00, com recurso a tecnologia LED para poupança energética.

