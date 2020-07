A Avó Veio Trabalhar e ILGA lançam máscaras solidárias para celebrar o Pride

As avós do projecto A Avó Veio Trabalhar uniram-se à ILGA Portugal para criarem uma colecção limitada de máscaras sociais para celebrar o mês do movimento do orgulho LGBT.

O Global Pride celebrou-se (e continua a celebrar-se) online, na sequência do cancelamento de marchas e eventos Pride no mundo inteiro, e pode continuar a fazê-lo agora até com o acessório do momento: as máscaras.

Susana António e Ângelo Campota, fundadores da associação Fermenta a associação que faz mexer A Avó Veio Trabalhar, juntaram de novos as forças inabaláveis das avós – que já antes estavam a produzir máscaras – para trabalharem numa edição limitada de máscaras em parceria com a ILGA Portugal. Já tinham dado o ar da sua graça durante um directo no domingo, onde personalizaram uma máscara e em torná-la na "mais glamourosa da época", pode ler-se numa publicação no Instagram.

Para esta colecção foram feitas 100 máscaras com o formato bico de pato com dois padrões distintos e coloridos, como se quer este mês. Todas são pintadas à mão, têm dupla face de tecido 100% algodão, filtro TNT e são laváveis. As máscaras custam 9€ e podem ser encomendadas por email (info@fermenta.org) ou por telefone (936243762). As vendas revertem para ambas as associações.

Na sequência da pandemia, as avós estão a passar por momentos difíceis e pedem aos seus “netinhos”, como gostam de chamar todos os que têm vindo a apoiar o projecto, que contribuam com o que possam para que seja possível dar continuidade à iniciativa d’A Avó Veio Trabalhar. Os contributos podem ser feitos para o IBAN (PT50 0010 0000 4953 1550 0017 9 SWIFT / BIC - BBPIPTPL) da Fermenta, a associação que faz mexer estas avós. As avós continuam a vender máscaras, kits de bordado para fazer em casa e até animais em tecido.

