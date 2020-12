A Avó Veio Trabalhar precisa de ajuda para manter a sua casa

Por mais que lutem por se manterem em actividade, a pandemia teima em querer fazer parar as avós de A Avó Veio Trabalhar. O projecto está em risco de perder o seu espaço, na Penha de França, e lança agora a campanha de crowdfunding “Vamos ajudar a Avó”. Quem contribuir pode receber um presente feito à mão pelas avós mais queridas de Lisboa.

Estas avós já dispensam apresentações e o projecto encontrou primeiro no Poço dos Negros e depois na Penha de França, onde estão actualmente, um cantinho cheio de charme coberto de mantas quentinhas, almofadas farfalhudas, bonecos fofinhos e até acessórios – elas já fizeram de tudo e onde põem as mãos deixam todos de queixo caído. E é precisamente na Penha de França que se querem manter por pelo menos mais um ano, pedindo ajuda a todos os netinhos – como gostam de chamar aos que apoiam o projecto ao longo desta caminhada que fazem desde 2014.

“Sem os habituais workshops presenciais, as residências criativas pelo país fora, as acções de team building para as empresas, ou os produtos customizados para novos clientes, o projecto de promoção do envelhecimento activo enfrenta agora duras dificuldades e corre mesmo o risco de perder o espaço que lhe serve de casa, no bairro da Penha de França”, referem no comunicado, que apela ao contributo de todos para que possam manter o local que serve de ponto de encontro e de trabalho às mais de 70 avós que já integram o projecto.

A campanha de crowdfunding “Vamos ajudar a Avó" está aberta ao longo de 60 dias e recolhe donativos que equivalem a presentes feitos pelas avós. Quem contribuir com 10€ ou mais receberá um kit de três flocos de neve bordados pelas avós; já os contributos iguais ou superiores a 100€ equivalem a um vale de um workshop personalizado com data à escolha do freguês; e, por último, existe ainda um donativo de 500€ que dá direito a uma colcha crochetada pelas avós com lã de Arraiolos. Todos os produtos vêm acompanhados com uma etiqueta com um número de série e a fotografia da avó que produziu.

O objetivo maior da iniciativa será a angariação de 12 mil euros, valor esse que permitirá às avós manter as portas abertas por mais 12 meses, garantindo, assim, a renda de casa e as respectivas despesas fixas. Mas esta campanha não é a única forma de apoiar o projecto. No site de A Avó Veio Trabalhar é possível continuar a ajudar comprando máscaras pintadas à mão, bonecos, ornamentos natalícios ou o kit de bordados.

