A Avó Veio Trabalhar volta a abrir as portas de casa para um workshop de costura

As vagas são muito limitadas para poder assegurar as regras de segurança e higiene.

As avós mais conhecidas de Lisboa ainda não pararam, mesmo com uma pandemia pelo meio. Não há ajuntamento de terceira idade com os netinhos como dantes, mas A Avó Veio Trabalhar esta de volta por instantes para um workshop de costura, com sessões a 17 e 24 de Outubro.

Estas avós já dispensam apresentações e o projecto encontrou primeiro no Poço dos Negros e depois na Penha de França um cantinho cheio de charme, que por agora não recebe todas as avós para as manter em segurança. Mantas quentinhas, almofadas farfalhudas, bonecos fantásticos e até luvas – estas avós já fizeram de tudo e onde põem as mãos deixam todos de queixo caído.

Quando não são convidadas para dar workshops fora, levam-lhe a casa um kit para se desenvencilhar sozinho ou então abrem a porta da própria casa para ensinar a bordar e a tricotar. É o caso: depois de muitos meses sem workshops presenciais, as avós regressam com um workshop de costura a 17 e 24 de Outubro, das 14.00 às 18.00. As vagas são limitadas, por isso é melhor correr para se inscrever (info@fermenta.org, 70€)

A Avó Veio Trabalhar lançou recentemente uma loja online, onde pode comprar as criações das avós, que as vão mantendo entretidas e ajudam à subsistência do projecto. O espaço destas avós está agora também aberto para receber netinhos que se queiram juntar à família em regime de cowork, com um espaço de trabalho reservado (200€/mês; info@fermenta.org).



