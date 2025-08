Cursos e workshops em Lisboa para meter mãos à obra

Margarida Aires Mateus é quem gere a Artlier, uma oficina de artes e ofícios com cursos e workshops para todos, com a ajuda de mais duas apaixonadas por manualidades, Joana Teixeira e Maria Quintela. E, entre tanta técnica para aprender, o difícil será mesmo escolher: da cerâmica à tapeçaria, não esquecendo as artes da estampagem, do macramé, da pintura japonesa, da aguarela e até do tingimento. O preço varia consoante o que pretende aprender. Mas está tudo explicado no site, onde encontra detalhes sobre cursos, workshops e os custos associados.