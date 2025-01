Próxima objectiva: cursos de fotografia em Lisboa

É ideal para quem está a começar e o formador não o vai julgar mesmo que não saiba com que mão segurar o instrumento. Este curso teórico-prático da Associação Portuguesa de Arte Fotográfica vai apresentar-lhe todas as potencialidades e segredos da sua máquina fotográfica, mas também diferentes desafios para seguir segundo orientações específicas, entre o dia e a noite de Lisboa. Do programa fazem parte as técnicas de medição de luz, profundidade de campo, congelamento/arrastamento, panorâmicas, sensibilidades e uso do flash. A estética da fotografia também ocupa um lugar de relevância neste curso que a enquadra com a história de arte ou pintura.

Associação Portuguesa de Arte Fotográfica: Curso de Iniciação à Fotografia. Horário: Pós-laboral – Seg e Qua 19.00-21.00. Diurno – Seg e Qua 14.30-16.30. Preço: 215€