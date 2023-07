À Babuja, o Seixal transforma as suas ruas numa galeria a céu aberto

O À Babuja – Festival de Street Art do Seixal assinala todos os anos a arte urbana do concelho. A próxima edição arranca já na quinta-feira, 6 de Julho, e prolonga-se até domingo, 9, com um programa para toda a família. A programação inclui desde intervenções de arte urbana ao vivo até workshops, DJ sets e animação de rua, na sua maioria da responsabilidade da Associação Via Urbana, parceira desde a primeira edição do projecto.

“O À Babuja é uma referência e é algo que nos distingue, pois dá oportunidade aos artistas de mostrarem a sua arte a todas as pessoas, já que os seus trabalhos estarão espalhados um pouco por todo o lado e irão ao encontro do público”, considera o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva. “Além disso, a programação deste ano envolve a população escolar, logo é um passo para que os mais novos continuem a integrar esta iniciativa em edições futuras.”

Construído em colaboração e articulação com o movimento associativo, escolas e jovens artistas plásticos, o programa arranca nesta quinta-feira, 6 de Julho, às 10.00, com uma “grande intervenção” do artista Trafic numa parede do Seixal ainda a designar e várias “pequenas intervenções”, pelos alunos das escolas do concelho, no Jardim da Praça dos Mártires da Liberdade. Estes apontamentos de arte urbana vão estar a acontecer até domingo, 9, sempre das 10.00 às 21.00.

Já na sexta-feira, 7, o festival assenta arraiais no Jardim da Praça dos Mártires da Liberdade, com workshops e animação de rua das 17.00 às 21.00. No dia seguinte, 8 de Julho, há mercado de rua À Babuja (15.00-20.00), batalhas de dança (15.00-18.00), demonstração de capoeira (16.00-17.00), um show de fogo (21.00-22.00) e uma noite de cinema (22.00-23.00). Pelo meio, muita música, claro.

No último dia de festival, 9 de Julho, volta a haver mercado, novamente das 15.00 às 18.00, e oficinas abertas de dança e graffiti (16.00-17.00), artes circenses (15.00-19.00) ou teatro de rua (16.00-17.00), um workshop de bastões (18.00-19.00) e muita música.

