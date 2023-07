Alvalade é palco de festival de cinema e música durante quatro dias

Chama-se Alval’arte e promete quatro fins-de-semana de concertos e clássicos do cinema, com piqueniques no jardim do Palácio Pimenta.

O jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta vai ser palco do Alval’arte, um festival de cinema e música, que arranca no sábado, 8 de Julho, e prevê mais três dias de programação, a 15, 22 e 29 de Julho. A entrada é livre, mas atenção, só há lugar para 50 pessoas nas sessões de cinema.

No próximo sábado, dia 8, o festival começa pelas 19.00, com música ambiente, antes do concerto da banda lisboeta Expresso Transatlântico, que junta Gaspar Varela na guitarra portuguesa, Sebastião Varela na guitarra eléctrica e Rafael Matos na bateria. Segue-se, entre as 20.30 e as 21.30, a hora do piquenique e, às 21.30, a exibição do filme Ladrões de Bicicletas, de Vittorio Di Sica.

A restante programação inclui concertos da VenusMonti – Tuna Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (15 Jul, 19.30), Banda de Música da Força Aérea (22 Jul, 19.30) e Jazz no Quintal, com Ricardo Toscano e Bruno Santos (29 Jul, 19.30) e a exibição dos filmes Belle de Jour, de Luis Buñuel (15 Jul, 21.30), Sombras, de John Cassavetes (22 Jul, 21.30) e Os Contos da Lua Vaga, de Kenji Mizoguchi (29 Jul, 21.30).

Jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta. 8-29 Jul, Sáb 21.30. Grátis

