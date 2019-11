A Baobá faz anos e a festa inclui uma feira de pechinchas

Bagatelas, achadões, barganhas, ninharias, saldos e baratezas: eis o que vai encontrar em mais uma Feira de Pechinchas da Baobá, como parte do programa do terceiro aniversário da livraria de Campo de Ourique.

Nos dias 8 e 9 de Novembro, a Baobá Livraria organiza mais uma Feira de Pechinchas. "Pechinchas" são livros que estiveram em exposição nas prateleiras desta casa do livro ilustrado e que, por isso, têm "marcas guerreiras. Podem ter dado um tombo de mãos pequeninas (= canto amassado) ou ter uma página que sem querer se dobrou e assim ficou. Mas as histórias não se amachucam e lá estão guardadas por inteiro", descreve a livraria de Campo de Ourique em comunicado.

Os preços começam nos 3€ e os títulos são da colecção Orfeu Mini, da editora Orfeu Negro, que inclui autores deliciosos como Benji Davies, Catarina Sobral, Benjamin Chaud, Mac Barnett & Jon Klassen ou Madalena Moniz.

No sábado, dia 9, além das compras a preço de saldo, há ainda tempo participar numa oficina que desafia a construir e levar para casa um baobá – a árvore mais antiga do mundo, às 11.00. A partir do meio-dia, cantam-se os parabéns, apagam-se as velas e come-se bolo de anos. A entrada é livre.

Baobá Livraria, Rua Tomás da Anunciação, 26 B (Campo de Ourique). Sex e Sáb 10.00-19.00.