‘A Beleza das Pequenas Coisas’ é o podcast do ano

Apresentado pelo jornalista Bernardo Mendonça, A Beleza das Pequenas Coisas foi escolhido como podcast do ano pelo júri dos Prémios Podes 2021. A cerimónia de entrega de prémios do festival de podcasts aconteceu este domingo, 7 de Novembro, no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universal em Lisboa.

O podcast de entrevistas do jornal Expresso existe desde 2017 e convida “as mais variadas personagens que contam histórias maiores do que a vida”. Maria Teresa Horta, Manuela Moura Guedes ou Kalaf são apenas alguns dos nomes que passaram pelo podcast que foi também o único a receber mais do que um prémio: além de Podcast do Ano recebeu a distinção de melhor podcast de Entrevista.

Na edição deste ano do festival foram entregues prémios em 14 áreas distintas. Eis os vencedores nas respectivas categorias: Fumaça (Narrativa), Separados de Fresco (Humor), Kológica (Lifestyle), Perguntar não ofende (Política, economia e informação), O Poema ensina a cair (Arte e Cultura), Duas pessoas a conversar (Lazer e tempos livres), 1x1 by Hoopers (Desporto), O teu mal é sono (Ciência, tecnologia e educação), Pioneiro (Questões sociais), Fala com ela (Rádio), Dar a voz a esQrever (Prémio Vozes). O podcast Vamos Tratar de Vida venceu o Prémio do Público, o único prémio não atribuído pelo jurí.

Os prémios Podes foram criados em 2019 por Mário Barcelos, actual director do festival. É necessário que os responsáveis pelos podcasts os inscrevam no festival para que estes possam ser considerados nas nomeações. O júri de 2021 integrou Paula Cordeiro (podcaster e docente), Ana Isabel Reis (investigadora), Bárbara Baldaia (jornalista), Céu Mateus (investigadora), Daniel Viana (actor), Guilherme Fonseca (humorista), Joana Bértholo (escritora), Joana Martins (comunicadora), João Paulo Meneses (jornalista), Jorge Félix Cardoso (médico), Luis Bonixe (professor e jornalista), Manuel Cordeiro (arquitecto) e Miguel Van der Kellen (professor e sonoplasta).

