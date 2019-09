A Bica do Sapato fechou

Um dos restaurantes clássicos mais conhecidos de Lisboa fechou portas no último dia de Agosto. Deverá reabrir, ainda sem data, com outros donos.

As primeiras notícias de que o restaurante da zona ribeirinha lisboeta iria fechar surgiram dias antes do final do mês de Agosto. Segundo a revista Sábado, os funcionários foram informados de que o restaurante tem novos investidores e que iria fechar para obras em Setembro, encerrando um capítulo com 20 anos de história – A Bica do Sapato abriu em 1999 e não tardou a ser um corrupio de famosos portugueses e estrangeiros.

A Bica do Sapato, actualmente sem equipa de comunicação, deverá enviar um comunicado às redacções em breve.

Não se sabe se Pedro Rezende Pereira e Henrique Mouro, a dupla de chefs que assumiu os comandos da cozinha portuguesa de raiz tradicional há cerca de um ano, se vai manter, nem que outras mudanças serão feitas ao espaço.



