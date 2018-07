A Bordallo Pinheiro tem novas sardinhas na colecção

A tradição continua a ser o que era e a Bordallo Pinheiro volta a associar-se à EGEAC e à Câmara Municipal de Lisboa para pescar dez espécimes de sardinhas da última edição do Concurso Sardinhas de Lisboa.

Mas a lota da marca centenária apresenta um total de 28 novidades em faiança que se juntam ao restante cardume Sardinha by Bordallo, agora com 80 exemplares. No mar da Grande Lisboa também nasceu a Sardinha Margem Sul, criada por Rui Unas, ou a sardinha Madonna Alfacinha, uma homenagem à rainha da pop por terras lusitanas da ilustradora e designer lisboeta Ana Gomes que já se tinha atirado a este mar em 2013 com uma atrevida Sardinha Noiva. Já o chef Chakall aprendeu a receita para cozinhar uma sardinha em cerâmica, baptizada de Chakallina, a Sardinha Tugatina.

©Rui Unas

Cada uma custa 18,90€. A colecção inclui ainda a Puxa Brasa (169€), a sardinha de edição limitada e numerada deste ano da autoria de Isaque Pinheiro. Vem servida tostada, ainda presa na grelha e só existem 172 exemplares, os anos que Raphael Bordallo Pinheiro teria se fosse vivo. Também mais especial é a Sardinha do Dia (49,90€), feita à mão em puro vidro e neste caso não há mesmo duas iguais.

©Isaque Pinheiro

©Chakall

©Simone Dezaiacomo

©Bordallo Pinheiro

