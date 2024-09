A Brasileira do Chiado vai voltar a ter tertúlias artísticas

Foi em Maio deste ano que A Brasileira anunciou o lançamento de um Prémio de Pintura para assinalar o centenário dos primeiros quadros modernistas ali colocados em 1925. Agora, anuncia-se também o regresso das famosas tertúlias artísticas, com um primeiro ciclo de conversas sobre a primeira e segunda vaga de peças aí expostas. A programação, dinamizada pela Mensagem de Lisboa, arranca a 4 de Setembro e prolonga-se até 5 de Dezembro.

As conversas acontecem sempre às 18.30, com moderação das jornalistas Catarina Carvalho e Ana Cunha. Ao todo são sete. O arranque está previsto para 4 de Setembro, com João Bernardo Galvão Telles, bisneto de Adriano Telles, o fundador de A Brasileira, e Paulo Almeida Fernandes, do Museu de Lisboa, que se juntam para falar sobre “A importância da Brasileira no movimento do modernismo”.

Seguem-se conversas sobre “O modernismo, o artista multifacetado Almada Negreiros e a sua relação com o arquitecto Pardal Monteiro” (19 de Setembro), “As mulheres na Brasileira e no Chiado” (3 de Outubro), “Jorge Barradas, o renovador” (17 de Outubro), “Stuart Carvalhais, pintor, ilustrador e caricaturista” (7 de Novembro) e “Bernardo Marques, José Pacheko e Eduardo Viana” (5 de Dezembro).

Está ainda previsto um debate sobre “José-Augusto França e a segunda vaga de quadros na Brasileira”. Marcado para 19 de Novembro, data em que se assinala o 119.º d’A Brasileira, irá decorrer no recém reaberto MUDE, onde também se realizará, no mesmo dia, a entrega do Prémio de Pintura. Até 30 de Setembro ainda está a tempo de participar com uma obra da sua autoria. Basta que siga o estipulado no regulamento do concurso, disponível para consulta online. Além de receberem um prémio de 1000€ cada, os dez vencedores vão ter oportunidade de ver as suas obras expostas n’A Brasileira.

A entrada nas tertúlias é livre, mas é possível reservar lugar por e-mail (geral@amensagem.pt).

