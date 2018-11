Câmara desafia os lisboetas a plantar árvores

Depois do sucesso no início deste ano do programa de plantações de árvores e arbustos em vários pontos de Lisboa, como Monsanto ou o Jardim do Campo Grande, a Câmara de Lisboa volta a lançar o convite. A primeira plantação acontece no sábado no Parque do Vale da Montanha.

Se ainda não tinha programa para o fim-de-semana, já sabe o que poderá fazer. Se tiver crianças em casa, melhor. Isto é a sério e entra já nas contas da vida: aos miúdos ficar-lhes-á a faltar apenas o livro e o filho.

Brincadeiras à parte, não é todos os dias que se consegue plantar e adoptar uma árvore em Lisboa. E é por isso que não deve perder de vista este programa da Câmara Municipal de Lisboa.

Este sábado, o desafio é para que plante a sua árvore no Parque Urbano do Vale da Montanha, junto ao cruzamento das Avenidas Almirante Gago Coutinho e Marechal António Spínola.

Para fazer parte da iniciativa só tem de se inscrever através do site da autarquia, mas não perca muito tempo porque o número de participantes é limitado. Há três horários disponíveis: 10.00, 11.00 e 12.00.

As inscrições serão seleccionadas por ordem de entrada e confirmadas por email, que indicará o ponto de encontro.

A 15 de Dezembro, pode deixar a sua marca no Corredor Verde, em Campolide. E assim será até Março – o ideal é ficar atento ao site e ao Facebook da Câmara, uma vez que é por lá que vão sendo anunciadas as novas datas.

E prepare-se porque as plantações decorrem independentemente das condições meteorológicas.

