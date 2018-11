Vem aí um espectáculo de videomapping para os 20 anos do Museu do Fado

Parece que 1998 foi um ano que revolucionou Lisboa. Foi nesse mesmo ano que a canção local, hoje património da Humanidade, ganhou casa própria ao abrir o Museu do Fado, em Alfama. Agora, a celebrar 20 anos, faz-se a festa com projecções de videomapping na fachada do museu, uma exposição e concertos. Tudo de 20 a 27 de Novembro.

A celebração começa logo no dia 20 com o lançamento do primeiro disco de Francisco Salvação Barreto, que é um habitué da casa de fados Sr. Vinho. O concerto que apresenta Horas da Vida está marcado para as 19.00 no São Luiz.

Depois de uma pequena interrupção, as celebrações regressam no dia 23 e a partir daí são cinco noites com espectáculos de videomapping de 10 minutos na fachada do museu. As projecções levam os espectadores numa viagem pela história do fado, desde o século XIX até aos dias de hoje, e onde será possível ver registos audiovisuais de Carlos do Carmo, Camané, Mariza e José Manuel Neto. As sessões, produzidas pelo ateliê O Cubo, decorrem às 20.30, 21.00 e 21.30 e são de entrada livre.

Ainda no dia 23, inaugura uma exposição no museu sobre a fadista Maria Teresa de Noronha, cujo centenário do nascimento se comemora este ano – a mostra fica patente até 31 de Dezembro. A dar continuação às celebrações, pode ainda assistir ao concerto de apresentação do primeiro disco de Gaspar Varela, bisneto de Celeste Rodrigues, que lança o seu primeiro álbum aos 15 anos pela Museu do Fado Discos. O concerto acontece no dia 24 no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém, às 21.00 (12,5€-15€).

+ 32 coisas incríveis para fazer em Lisboa