A Carris irá circular com horário de Verão nos dias úteis, mas com excepções

Na semana passada, a Carris registou uma quebra de 23% na procura. Mas a diminuição de viagens a bordo dos transportes da Carris poderá acentuar-se, na sequência das medidas restritivas de combate à pandemia, com o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino na passada sexta-feira, 22 de Janeiro.

Assim, a partir de 27 de Janeiro e enquanto durarem as actuais medidas de confinamento, os transportes da Carris vão circular com o horário Dias Úteis – Verão, mas com as seguintes excepções: as carreiras 706, 711, 726, 729, 735, 758, 767 e 781 funcionarão com o horário Dias Úteis – Férias Escolares. Serão ainda temporariamente suprimidas as carreiras de bairro 22B, 31B, 32B, 43B, 44B, 58B, 70B, 73B, 76B e 79B, assim como o Eléctrico 24 e o Elevador de Santa Justa.

Aos fins-de-semana e feriados mantêm-se as alterações comunicadas na semana passada pela Carris, como a suspensão dos ascensores e também das carreiras 716, 720, 732 e 797. As carreiras de bairro também saíram de circulação aos sábados e domingos, com a excepção da carreira 40B (Alto Chapeleiro - Lumiar).

