A Carris Metropolitana vai mais longe e começa a circular em Julho

Foi apresentada a 1 de Abril, mas é bem verdade. A Carris Metropolitana começa a operar no próximo mês de Julho, três anos após a criação do passe Navegante.

No mesmo dia em que se assinalaram os três anos do passe Navegante, que inclui uma modalidade intermunicipal, foi lançada a Carris Metropolitana, uma nova marca que irá circular em toda a Área Metropolitana de Lisboa (AML) a partir de Julho.

Criada pela empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), será a marca sob a qual passarão a operar os transportes públicos rodoviários municipais e intermunicipais da AML, com excepção de Lisboa, Cascais e Barreiro que mantêm as suas marcas municipais (Carris, MobiCascais e TCB – Transportes Colectivos do Barreiro). Os restantes operadores locais continuarão a circular, mas com o selo Carris Metropolitana que terá uma imagem própria.

A implementação desta marca representa um investimento de cerca de 1,2 mil milhões de euros. A frota será reforçada com mais veículos não poluentes, o que se traduzirá num aumento de 35% na oferta de transportes, com 1500 novas viaturas e 820 novas linhas entre os 18 municípios da AML, “que servirão aproximadamente 2,8 milhões de potenciais utilizadores”, avança a TML. Este investimento irá ainda diminuir a idade média dos autocarros que passará de 15 anos para menos de um ano.

Alguns números de carreiras, assim como horários, irão sofrer alterações e serão acrescentadas novas carreiras e percursos, com o objectivo de melhorar o serviço prestado. Serão ainda espalhados 26 pontos de atendimento presencial pelos vários concelhos da AML (Espaços Navegante). Os preços dos passes Navegante, municipal (30€) e metropolitano (40€), irão manter-se. No entanto, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) aprovou, a 30 de Março, uma moção no sentido de propor à AML a redução do preço do Navegante Metropolitano para 30€.

Durante a cerimónia de apresentação da Carris Metropolitana, que decorreu a 1 de Abril no Pátio da Galé, o presidente da CML, Carlos Moedas, reforçou a promessa eleitoral de introduzir o transporte colectivo gratuito para algumas franjas da sociedade lisboeta, como residentes menores de 18 anos ou maiores de 65 anos, afirmando que o executivo está “em condições de apresentar uma proposta que garanta esta gratuitidade na cidade de Lisboa.” Na mesma cerimónia foi também apresentado o novo fardamento da Carris Metropolitana, desenhado por Nuno Gama.

O site da Carris Metropolitana está online com algumas informações, onde é possível consultar um mapa que já disponibiliza informação sobre o número de novas linhas, das que serão reforçadas e do total de linhas, tudo por concelho.

